Seit Mitte Mai hebt C17 von St. Michael aus ab © Isabella Jeitler

Erst Mitte Mai wurde der dritte Rettungshubschrauber-Stützpunkt des ÖAMTC in der Steiermark nahe des Autobahnknotens St. Michael in Betrieb genommen. Um den Betrieb dieses Stützpunktes hatte es in den letzten Jahren ein heftiges Tauziehen gegeben, Mitbewerber ARA/ARBÖ fühlte sich vom Land ausgebremst. Doch die Ausschreibung und die Vergabe waren korrekt, das bescheinigt auch der Landesrechnungshof (LRH) unter der Leitung von Heinz Drobesch in seinem brandneuen Bericht.