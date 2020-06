Unfall in der Erzstraße am Montagvormittag in Leoben.

© Markus Traussnig

In der Erzstraße in Leoben kam es Montagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger (70) aus dem Bezirk Murtal und einer Pkw-Lenkerin (54) aus dem Bezirk Leoben. Der Mann, der von der Bushaltestelle in der Kerpelystraße über den dortigen Parkplatz Richtung BFI ging, vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins LKH Leoben eingeliefert und von dort mit dem Rettungshubschrauber C 12 weiter nach Graz transportiert.