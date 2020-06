Facebook

Als die Feuerwehr kam, hatten Nachbarn den Brand bereits gelöscht © Jürgen Fuchs

In einem Haus in Leoben entstand am Balkon ein Feuer. Ein Nachbar, der darauf aufmerksam wurde, kletterte hinauf und warf den brennenden Stuhl in den Garten. Ein anderer alarmierte die Feuerwehr. So weit so gut: Hintergrund des Vorfalls dürfte laut Brandermittlern aber Eigenverschulden gewesen sein.