In Leoben will man einen Fachhochschul-Standort für Gesundheits- und Krankenpflege © Johanna Birnbaum

Seit 2016 ist gesetzlich beschlossen, dass ab dem Jahr 2024 die Diplomausbildung für den gehobenen medizinischen Dienst nur noch an Fachhochschulen möglich ist. Das rief auch die Verantwortlichen der Stadt Leoben auf den Plan, denn die Gesundheits- und Krankenpflegeschule in der Nähe des Krankenhauses in Leoben werde zwar weiterhin als Ausbildungsstätte dienen – und zwar für Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz, nicht aber für den gehobenen medizinischen Dienst. Leoben will aber FH-Standort werden.