Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Wiesmüller, AMS Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Die Zahlen sprechen am Arbeitsmarkt im Bezirk Leoben derzeit für sich: Die Arbeitslosigkeit ist zwar im Mai um 259 Personen leicht gesunken, aber gegenüber dem Vorjahr um 76,5 Prozent gestiegen. Das heißt in Zahlen, dass 1040 Frauen und Männer mehr als arbeitssuchend gemeldet waren als im Mai 2019.



In Summe waren Ende Mai 1169 Frauen und 1230 Männer von Arbeitslosigkeit betroffen. Auffallend dabei ist, dass Arbeitssuchende unter 25 Jahren in der Statistik mit einer Steigerung von 89,2 Prozent die Liste anführen, gefolgt von den 25- bis 50-Jährigen (81,8 Prozent) und den über 50-Jährigen mit 66,7 Prozent. 342 Personen befinden sich in Schulungen, die langsam ebenfalls wieder hochgefahren werden.