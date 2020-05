Facebook

Raphaela Köck, Chefin von "Raphi's Schmankerln" in Trofaiach © Andreas Schöberl-Negishi

Die heimische Landwirtschaft und ihr Wert für die Gesellschaft – in den letzten Wochen war dieses Thema in Medien und Diskussionsforen so präsent wie seit Jahren nicht. Die Krisensituation, die nationale Abschottung nach außen und der unsichere Ausblick in die Zukunft rückten die regionale bäuerliche Lebensmittelversorgung ins öffentliche Blickfeld.