Kunst- und Kulturbetrieb in der Simon Mühle in Trofaiach ist vorerst bis 30. Juni geschlossen.

Die Teams der Simon Mühle und des Vereins Art Mine © KK

Er war von Anfang an mehr als nur ein zartes Pflänzchen, der Kunst- und Kulturbetrieb in der Simon Mühle in Trofaiach. Seit der Eröffnung im November bis zum Corona-Lockdown diesen März entwickelte sich das Projekt in der wunderbar hergerichteten, historischen Simon Mühle am Rossmarkt im Herzen der Stadt Trofaiach hervorragend.