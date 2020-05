Facebook

Peter Koch (l.) und Fritz Kratzer haben in Zeiten der Coronakrise andere Prioritäten © Marco Mitterböck

Die obersteirische Lokalpolitik ist in aller Munde, weil sich Ex-Landeshauptmann Franz Voves in einem Essay in der Kleinen Zeitung für die obersteirische Hauptstadt stark gemacht hat. Denn im Sog der Coronakrise sei „zu erwarten, dass Länder und Gemeinden über längere Zeit empfindlich weniger an Ertragsanteilen lukrieren werden“. Sinnvolle Antwort darauf: ein „struktureller Zusammenschluss von Bruck/Kapfenberg/ Leoben“ als „das logische Zentrum der Obersteiermark“. Bei Kapfenbergs Bürgermeister Fritz Kratzer, dem Brucker Peter Koch und Amtskollege Kurt Walllner aus Leoben (alle SPÖ) stieß der Vorstoß auf messbar wenig Euphorie.