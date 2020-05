Am Präbichl wurde in den „Adventure-Park“ eine weitere halbe Million Euro gesteckt. Jetzt soll er endlich eröffnen. Auch in die Aufwertung der Beschneiungsanlage fließen 500.000 Euro.

Der neue Adventure-Park kommt zwar später, als geplant, dafür aber wesentlich größer © KK

In der Krise liegt eine Chance. So sieht es Johann Roth, der Geschäftsführer der Präbichl Bergbahnen. „Viele stehen angesichts der Coronakrise auf der Bremse, was ihre Investitionen betrifft. Am Präbichl ist das anders“, betont Roth. Rund eine Million Euro steckt der Betrieb nun in die konkrete Aufwertung des Sommerbetriebs. Roth hat aber auch schon die kommende Wintersaison im Blick. Auch da werde sich einiges tun, stellt er in Aussicht. Investieren könne man, weil die vergangene Wintersaison trotz erschwerender Umstände „sehr erfreulich gelaufen“ sei: „Wir waren von der Coronakrise glücklicherweise nur am Rand betroffen, weil wir um diese Zeit die Saison sowieso abgeschlossen hätten“, sagt Roth.