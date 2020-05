Dass Nachsteck-Tickets für das Parkhaus am Leobener Bahnhof nicht mehr vor Ort verfügbar sind, der Schranken aber trotzdem geschlossen wird, sorgt für Kritik an der ÖBB.

© Laura Jung

Eine unangenehme Überraschung erlebte ein Autofahrer am Leobener Bahnhof: Er kam nach einer Zugreise an und wollte mit dem Auto aus dem Parkhaus fahren. Das Ein-Euro-Ticket für einen Tag Parken zum Nachstecken habe er nicht kriegen können, nachdem die Kasse am Bahnhof unbesetzt gewesen sei.