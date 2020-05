Facebook

Die Wanderung führt durch die Kesselfallklamm bei Semriach © KK

Endlich darf in kleinen Gruppen wieder die Natur genossen werden“ freut sich der Leobener Alpenverein und lädt noch in dieser Woche, am Freitag dem 8. Mai, zur ersten Wanderung ein. Besonders am Verein interessierte Nichtmitglieder sind eingeladen, an einer Runde durch die Kesselfallklamm bei Semriach teilzunehmen.