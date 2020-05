Kleine Zeitung +

Straß, St. Michael Milizsoldaten rückten zum Corona-Einsatz ein

Rund 130 Miliz-Soldaten der Jägerkompanie Deutschlandsberg rückten am Montag in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß ein. 190 Soldaten der 1. Jägerkompanie des Jägerbataillons Steiermark wurden in der Landwehrkaserne St. Michael erwartet. Sie werden in den nächsten drei Monaten Dienst an der Grenze versehen.