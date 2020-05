Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© SUJETBILD (c) guerrieroale - stock.adobe.com (alessandro guerriero)

Erfahrungsberichte und Einschätzungen von Experten hatten schon in den letzten Wochen darauf hingedeutet, nun ist es durch Zahlenmaterial belegt: Die Coronakrise hat starke Auswirkungen auf die Impfzahlen in der Steiermark. Wie aus ersten Erhebungen der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin (WAVM) in Graz hervorgeht, ist es bei Kinderimpfungen im März zu einem Rückgang von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gekommen.