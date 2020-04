Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Bernd Kurek, Berufsmusiker aus Leoben, gibt in der finanziell schwierigen Zeit der Krise Wohnzimmerkonzerte – auch am Freitag, dem 1. Mai, wieder.

Bernd Kurek ist kreativ, was das Meistern der schwierigen Situation für ihn als Profimusiker betrifft © KK

Urlaub in Bella Italia ist für heuer keineswegs fix gesetzt. Bernd Kurek möchte am Freitag, dem 1. Mai, um 19 Uhr trotz allem einen Hauch mediterranes Flair verbreiten. Der Titel seines Wohnzimmerkonzerts sagt ganz deutlich, wonach das klingt: „Solo italiano“. Eros Ramazzotti, Toto Cotugno, Zucchero und mehr. Kurek will seine Fans jedes Mal mit abwechslungsreichen Programmen neu überraschen und begeistern. Seit Ostern zieht der Profimusiker aus Leoben seine Wohnzimmerkonzerte mit sehr schöner Regelmäßigkeit durch.