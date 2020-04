Tenne, Pub o' Cino, Bollwerk und Co.Für Leobener Nachtlokale gibt es derzeit wenig Hoffnung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Fritz, Max Klarmann, Hannes Kaufmann © Christian Müller, Clara Melcher ASN

Seit seinem 16. Lebensjahr ist Hannes Kaufmann bereits in der Gastro-Branche tätig, hat Erfahrungen gesammelt, den Sprung in die Selbstständigkeit und in Folge auch so manche große Investitionen gewagt. Sein halbes Leben lang hat er sich in dem Gewerbe nach oben gearbeitet – und sieht nun seine berufliche Existenz bedroht.