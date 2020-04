Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein 42-Jähriger soll eine 40-jährige Deutsche bei einem realen Treffen Anfang Oktober 2019 mehrere Tage in seiner Wohnung festgehalten zu haben. Heute steht er in Leoben vor Gericht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/dpa/Patrick Seeger (Patrick Seeger)

Der Murtaler lernte die Frau aus Deutschland über das Internet kennen. Die beiden trafen sich im September in der Obersteiermark und Anfang Oktober beschlossen die beiden, sich wieder in der Wohnung des Murtalers zu treffen. Dort soll der mittlerweile 43-Jährige alle Türen verschlossen und die Schlüssel versteckt haben. Die Frau soll für zehn Tage in der Wohnung festgehalten worden sein. Dort dürfte es auch zu Drohungen, Nötigungen und leichten Körperverletzungen durch Schläge gekommen sein.