© APA/dpa/Daniel Maurer

In Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch in Tulln am 18. August 2019 ist am Donnerstag ein 42-jähriger Ukrainer den österreichischen Behörden übergeben worden. Ihm wurden laut Polizei zehn derartige Taten in mehreren Bundesländern zur Last gelegt. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 120.000 Euro. Bei der Beute handelte es sich vorwiegend um Bargeld und Schmuck.