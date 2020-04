Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei ermittelt in Leoben nach einem Mordversuch © Johanna Birnbaum

In den Mittagsstunden soll ein 26-Jähriger am Dienstag seine Großeltern in deren gemeinsamer Wohnung in der Nikolaus-Lenau-Straße in Leoben-Lerchenfeld besucht haben. In der Folge dürfte der Mann den 70-Jährigen plötzlich in der Wohnung mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.