Nur vier von vielen Innovationen: Trockendampf aus dem Murtal, antibakterieller Mundschutz aus Lang, Beatmungsgeräte auf Basis von Tauchsystemen aus Leoben, ein Ampelsystem aus Hofstätten © kk

"Not macht erfinderisch“ – selten zuvor hat diese alte Weisheit eine so bemerkenswerte Entsprechung in den Laboren und Werkshallen des Landes gefunden. Die Corona-Krise hat von Beginn an schonungslos offengelegt, wie gravierend sich die globalen Abhängigkeiten – etwa bei dringend benötigter Schutzausrüstung – auswirkt.