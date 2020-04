Facebook

Schon am Gründonnerstag ist bei St. Michael ein trockenes Waldstück in Brand geraten: Rund 500 Quadratmeter Forstfläche in der Hinterlainsach mussten von einem Dutzend Feuerwehren sowie zwei Hubschraubern mit Löschbehältern bekämpft werden © BFV-LEOBEN/STEFAN RIEMELMOSER

In weiten Teilen des Landes herrscht enorme Trockenheit, die Wald- und Wiesenbrandgefahr ist in der Steiermark also weiterhin hoch. Nach dem Großeinsatz am Gründonnerstag im Raum St. Michael in Obersteiermark (mehr dazu weiter unten) ist Karsamstagfrüh am Ochsenkogel erneut ein Brand ausgebrochen, der von drei Feuerwehren u. a. mit Unterstützung einer Alouette3 des Bundesheers gelöscht wird. Und in Stadl an der Mur konnte gerade noch Schlimmeres verhindert worden - in den frühen Morgenstunden war eine Holzhütte am Waldrand in Vollbrand gestanden, das Feuer griff aber nicht auf den Wald über.