Am Karsamstag loderten die Flammen in der Hinterlainsach den vierten Tag in Folge auf, wieder sind zahlreiche Feuerwehren und Hubschrauber im Einsatz. Die Waldbrandgefahr ist weiter groß, das Osterfeuerverbot ist striktest einzuhalten!

Schon am Gründonnerstag ist bei St. Michael ein trockenes Waldstück in Brand geraten: Rund 500 Quadratmeter Forstfläche in der Hinterlainsach mussten von einem Dutzend Feuerwehren sowie zwei Hubschraubern mit Löschbehältern bekämpft werden © BFV-LEOBEN/STEFAN RIEMELMOSER

In weiten Teilen des Landes herrscht enorme Trockenheit, die Wald- und Wiesenbrandgefahr ist in der Steiermark also weiterhin hoch. Nach dem Großeinsatz am Gründonnerstag im Raum St. Michael in Obersteiermark ist Karsamstagfrüh am Ochsenkogel der Brand erneut ausgebrochen, er wird von drei Feuerwehren u. a. mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und einer Alouette3 des Bundesheers gelöscht.