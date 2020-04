Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ilse Blachfellner-Mohri (l.), Andrea Reiner-Hermann (oben M.), Thomas Stegmüller, Brigitte Schönegger-Marschnig (unten M.), Anita Schopper (r.) © KK

So viele Tage am Stück haben fast nirgendwo so wenig Schnitzerl den Weg aus der Küche in die Bäuche hungriger Gäste geschafft. Tief war das Aufatmen vieler Gastronomen vor einer Woche, als Gesundheitsminister Rudolf Anschober neue Corona-Verordnungen präsentiert hat: Den kontaktlosen Verkauf von Speisen, sofern diese nicht vor Ort konsumiert werden und wenn bei der Übergabe ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird.