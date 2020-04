Facebook

Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei haben jetzt mit ihrer Arbeitt losgelegt © Leopress

25.000 Stiefmütterchen in den Farben weiß, gelb, blau, orange und gemischt blühend, stehen in der Stadtgärtnerei Leoben aufgereiht da und verwandeln die Gewächshäuser in ein Blumenmeer. Über die Wintermonate produziert, warten sie verpackt in Kisten darauf, an ihren Einsatzort gebracht zu werden, um Leoben aufblühen zu lassen - auch wenn alles anders ist als sonst.