Es ist wenig los in den Schulen der Region. Am Mittwoch waren in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben insgesamt nur 15 Schüler anwesend.

Schon am Montag war der Andrang an den regionalen Schulen gering, am Mittwoch ist er noch einmal deutlich zurückgegangen. Die Bildungsregion Obersteiermark-Ost umfasst insgesamt etwa 80 Schulen in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben, am Mittwoch wurden sie aber nur noch von insgesamt nur 15 Schülern besucht. Laut Claus Kastner, dem Leiter der Bildungsregion Obersteiermark-Ost, ist das weniger, als man ursprünglich erwartet hat. Dennoch werde man weiterhin alle Schulen geöffnet halten, solange der Unterricht aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt ist: "Dies ist auch deshalb nötig, weil Betreuungspersonen überraschend ausfallen können, etwa wenn eine Mutter Krankenschwester ist und überraschend einspringen muss."