Entwicklungen im Bezirk Leoben Erster Coronavirus-Patient aus dem Bezirk Leoben

Freitagabend wurde der erste Coronaviruspatient aus dem Bezirk Leoben bestätigt © Johanna Birnbaum (Sujet)

Erster Fall in Leoben

Am Abend wurde der erste positiv getestete Coronavirus-Patient aus dem Bezirk Leoben bestätigt. Es handelt sich um einen 36-jährigen Mann. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.



In Leoben brodelte schon Freitagvormittag die Gerüchteküche heftig: Am LKH Hochsteiermark-Standort Leoben seien schon positiv getestete Coronavirus-Patienten eingeliefert worden, hieß es. "Stimmt nicht", wies der ärztliche Leiter Heinz Luschnik am Freitagvormittag vehement zurück. "Wir haben Patienten, wo der Verdacht besteht, und da wird genau nach allen Vorschriften vorgegangen - medizinisch und hygienisch. Alle Mitarbeiter sind ausgezeichnet vorbereitet. Wir haben noch keine bestätigten Coronavirus-Fälle bei uns im Spital", so Luschnik. Seit Donnerstag gibt es ohnehin ein steiermarkweites Besuchsverbot.