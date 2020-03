Facebook

"Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.“ Für das menschliche Dasein mag das den Nagel auf den Kopf treffen – nicht aber für das schlechte Image einer Region. Ist das einmal in den Köpfen der Menschen verankert – ob ursprünglich begründet oder nicht –, ist es schwierig, das Stigma loszuwerden.



Ein Lied in vielen Strophen können Kommunalpolitiker im Bezirk Leoben davon singen. Nach der Verstaatlichten-Krise in den 1980er-Jahren ging es stetig bergauf. Zwar langsam, aber sicher. Dass die Stadt und der Bezirk Leoben sich erfolgreich neu sortieren konnten, liegt auf der Hand, wird aber nicht überall bewusst wahrgenommen. Das wenig schmeichelhafte Bild der tristen Stahlkocherstadt überlagert noch immer wie eine Schablone die Realität, die ein anderes Antlitz offenbart.



Attraktive Arbeitsplätze, hohe Lebensqualität und eine relativ stabile Entwicklung bei den Bevölkerungszahlen sprechen ihre Sprache. Es gibt gute Gründe, sich mit seinem Lebensmittelpunkt in der Region einzunorden. Sich selbst ein Bild zu machen, hilft der Region auf die Sprünge – nicht, um ihrem Ruf gerecht zu werden. Sondern, um ihn endlich abzustreifen.