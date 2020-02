Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herstellung von Papier © Sujet: APA/DPA

Das Papier, das Tag für Tag die Tore der Fabrik in Niklasdorf verlässt, hat oft noch einen sehr weiten Weg vor sich. Brigl & Bergmeister deckt mittlerweile 700 Kunden in 100 Ländern auf fünf Kontinenten ab, und konnte 2019 das beste Jahresergebnis der vergangenen zehn Jahre verzeichnen. Laut eigenen Angaben zeige die Firma eine sehr positive Entwicklung in einem schwierigen Marktumfeld, in dem laut B&B selbst einige große Traditionsbetriebe nicht mehr Stand halten konnte.