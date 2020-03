Im März wird der „Kostnix-Laden“ in St. Michael zwei Jahre alt. 13 Damen aus der Region betreiben das Tauschgeschäft im Ortskern.

Tauschgeschäft in St. Michael

Ilse Taurer und Margit Vallant sind zwei der 13 Damen, die den „Kostnix-Laden“ in St. Michael betreuen © Isabella Jeitler

Rückschläge kommen oft hart und unerwartet. Dass ein Laden sechs Wochen nach der Eröffnung wieder aus den Räumlichkeiten weichen muss, kommt selten. Trotzdem kein Rückschlag für den „Kostnix-Laden“. Denn trotz schwieriger Umstände in der Anfangsphase ließen sich die 13 Damen, die den „Kostnix-Laden“ in St. Michael ehrenamtlich betreuen, nicht unterkriegen und feiern am 23. März den zweiten Geburtstag. Der „Kostnix-Laden“ wird als Tauschgeschäft geführt, soll das Dorf und den Ortskern wieder beleben und ist vor allem Eins: Nachhaltig. Gebrauchtes kann im Laden eingetauscht werden.