13 Schafrassen werden am Samstag bei der zweiten Schau des Steirischen Schaf- und Ziegenzuchtverbandes in Traboch zu sehen sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karina Neuhold betreibt ihre Schafzucht in Naas (Bezirk Weiz) © Martina Pachernegg

In unserer Vorstellung sind sie alle weiß und flauschig. Mit herabhängenden Ohren stehen die Wollknäuel auf vier Beinen im Gehege und warten nur darauf, beäugt zu werden Tatsächlich gibt es in den Reihen der Schafe aber weit mehr Vielfalt. Einen Überblick über die Unterschiede einzelner Rassen kann man sich am Samstag, dem 7. März, im Rinderzuchtzentrum Traboch verschaffen. Dort lädt der Steirische Schaf- und Ziegenzuchtverband nämlich zur zweiten Steiermarkschau. „Es werden 13 Schafrassen zu sehen sein. Insgesamt sind ab 9 Uhr 100 Widder und 120 weibliche Schafe vor Ort“, erklärt Siegfried Illmayer, Geschäftsführer des Verbandes.