Leader-Regionen-Treffen in Gleisdorf © KK

Zum ersten Mal trafen in Gleisdorf die Funktionäre und Geschäftsführer aller 15 steirischen Leader-Regionen zusammen. Steiermarkweit gibt es 32 fixe Mitarbeiter. In der ablaufenden Periode 2014 bis 2020 des europäischen Förderprogramms wurden 50 Millionen Euro an Förderungen in die grüne Mark geholt.