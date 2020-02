Jurist Markus Kraxner ist neuer Bezirkshauptmann von Leoben: Er begann vor 17 Jahren als Trainee in der Behörde.

Markus Kraxner leitet ab 1. März die Bezirkshauptmannschaft Leoben © KK

Zum zweiten Mal bringt der Monat März Markus Kraxner positive Veränderung: Vor 17 Jahren startete der 42-jährige Jurist aus Leoben nach dem Abschluss seines Studiums als Trainee seine Karriere in der Bezirkshauptmannschaft Leoben. Am Montag, wiederum im März, übernimmt Kraxner als neuer Bezirkshauptmann von Leoben die Leitung der Behörde. Das erste Mal schnupperte Kraxner sogar schon 1995 in der BH Leoben: „Ich war damals Ferialpraktikant“, erzählt er.