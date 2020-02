Kammern i. L. Kuh aus Jauchengrube gerettet

Facebook

Eine Kuh stürzte am Samstag in Mochl (Kammern im Liesingtal) in eine Jauchengrube. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kammern i.L. wurde die FF Seiz alarmiert und holte mit Unterstützung des Löschzugs Mochl die Kuh aus der Grube. Die Einsatzkräfte waren mit schwerem Atemschutz ausgerüstet und konnten die Kuh mithilfe des Großtierrettungssets unversehrt aus ihrer misslichen Lage retten.