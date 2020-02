Facebook

David Misch aus Leoben hat bereits zwei Bücher verfasst © Andreas Schöberl-Negishi

Als Extrem-Radfahrer trat David Misch aus Leoben überaus erfolgreich beim Race Across America in die Pedale. Seine persönlichen Erfahrungen in der Welt des Hochleistungssports teilte der 35-jährige Montanist in zwei Büchern. Nun greift Misch in erster Linie in die Tasten. Sein erster Roman „Schatten über den Brettern“ ist fertig und erscheint im März im Duotincta-Verlag. Am 10. März wird Misch eine eigene Premierenlesung aus dem neuen Werk haben – auf der Leipziger Buchmesse. „Das ist natürlich etwas Besonderes. Ich freue mich riesig darauf“, so Misch.