Polizei Sujetbild © APA/LUKAS HUTER

Samstagabend gegen 19.30 Uhr ist es in einer Wohnung in Leoben zu einem Raubüberfall gekommen. "Sowohl die Täter als auch das Opfer sind der Polizei bereits bekannt", so Benno Hulla, Leobener Chefinspektor. Am Überfall beteiligt waren insgesamt drei Täter und ein Opfer.