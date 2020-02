Facebook

Polizei Sujetbild © APA/LUKAS HUTER

Samstagabend gegen 19.30 Uhr ist es in einer Wohnung in Leoben zu einem Raubüberfall gekommen, wo ein 18-Jähriger und ein 23-Jähriger sollen versucht haben, einen 24-Jährigen zu berauben. "Sowohl die Täter als auch das Opfer sind der Polizei bekannt", so Benno Hulla, Chefinspektor vom Stadt- und Polizeikommando Leoben. Am Überfall beteiligt waren insgesamt drei Täter und ein Opfer, das dabei leicht verletzt wurde.