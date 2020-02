Seine Kollegen fanden den Mann leblos am Boden liegend auf. Die Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

© Symboldbild/APA/Gindl

Nur noch tot konnte Montag kurz nach Mittag ein Arbeiter in einem Müll verarbeitenden Betrieb in St. Michael aufgefunden werden: Der 45-jährige Rumäne war gemeinsam mit drei Kollegen mit Arbeiten an einer großen Förderbandanlage beschäftigt.