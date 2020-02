Kleine Zeitung +

Bunte Liebesbotschaft Schwarz-rote Wandtattoos im Stil von Banksy zieren die Stadt Leoben

Einen glühenden Fan hat der britische Streetart-Künstler Banksy in der Stadt Leoben auf jeden Fall: An vielen Ecken tauchen Wandtattoos auf, die deutlich an Banksy erinnern.