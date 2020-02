Einige Autofahrer halten sich im neuen Kreisverkehr in Trofaiach nicht an die Verkehrsregeln und sorgen für gefährliche Situationen.

Die beiden neuen Kreisverkehre an der Trofaiacher Langefelderstraße © KK

"Beim neuen Kreisverkehr in Trofaiach-West spielen sich oft gefährliche Szenen ab. Ich sehe diese, weil ich gleich in der Nähe wohne. Gerade in den vergangenen Tagen wäre es bald zu zwei Zusammenstößen gekommen", erzählt eine Anruferin der Kleinen Zeitung.