Sowohl am Präbichl, als auch in Wald am Schoberpass und im Kraubathgraben haben Liftbetreiber heuer zu kämpfen. Alle hoffen auf niedrige Temperaturen und vor allem Schnee.

Wegen Sturms kann der Lift am Polster heute nicht in Betrieb gehen, auch gestern stand er still © Isabella Jeitler

Es war nie richtig kalt, der Boden nie durchgefroren. Generell ein sehr anspruchsvoller Winter für alle Skiliftbetreiber“, meint Johann Roth, Geschäftsführer der Präbichl Bergbahnen. Am Wochenende konnte man am Polster neun Grad Plus aufzeichnen, ein Wahnsinn für Ende Jänner, Anfang Februar, so Roth. Den Liftbetrieb am Polster musste man am Montag, 3. Februar, einstellen. Auch am Dienstag, 4. Februar, sei der Polster wegen zu starken Sturmes nicht befahrbar und der Lift abgestellt.