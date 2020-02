Chefinspektor Jürgen König folgt Walter Reichenpfader, der in den Ruhestand ging, in der PI Josef Heißl-Straße als neuer Kommandant nach.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner (l.) übergab das Dekret an Jürgen König (M.). Mit dabei Stadt- und Bezirkspolizeidirektor Karl Holzer © Polizei

Chefinspektor Jürgen König übernahm mit 1. Februar die Leitung der Polizeiinspektion (PI) Josef Heißl Straße in Leoben. Diese ist die personalstärkste Dienststelle im Bereich des Stadt- und Bezirkspolizeikommandos Leoben. Sein Vorgänger Chefinspektor Walter Reichenpfader trat mit 30. November des Vorjahres in den Ruhestand. Und so sieht der Werdegang Königs aus:

Er trat 1998 der damaligen Bundesgendarmerie bei und verbrachte seine ersten Jahrer auf den Gendarmerieposten Kapfenberg, Schirmitzbühel und St. Marein im Mürztal.

Nach Absolvierung des Fachkurses für dienstführende Wachebeamte 2012 war er in weiterer Folge zuerst als Sachbearbeiter und danach als qualifizierter Sachbearbeiter auf der Polizeiinspektion Bruck an der Mur tätig.