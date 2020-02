Martin Schmidt (23) aus Leoben zog vor mittlerweile drei Jahren in die Heimat seiner Mutter – die indonesische Hauptstadt Jakarta.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Schmidt aus Leoben an seinem persönlichen Rückzugsort in der Millionenmetropole Jakarta © KK

"Ich glaube, derzeit lebe ich ein bisschen den Traum meiner Eltern", sagt Martin Schmidt. Diese leben nach wie vor in der Montanstadt, während der 23-Jährige vor drei Jahren wegzog, um familiären Wurzeln mütterlicherseits nachzuspüren. „In Zeiten, in denen solche Minderheiten-Themen wie zum Beispiel das Kopftuch auf politische Agenden gebracht werden, lohnt es sich, über den Horizont zu schauen“, ist er sich sicher. Er richte sein Leben in der Multimillionen-Metropole Jakarta danach aus, Polaritäten zu überwinden und Kulturen miteinander zu verbinden. „Und dabei möchte ich den Draht zu meiner Heimatgemeinde nicht abreißen lassen“, betont Schmidt.