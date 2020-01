Facebook

Der Sohn ist seit dem Vorjahr in Haft, ein Fluchtversuch misslang © Symbolbild/APA

Ein 27-Jähriger, der mehrmals auf seinen 56-jährigen Vater einsticht. Seine Mutter (58), die versucht, alle Spuren zu beseitigen und die Tatwaffe in ihrer Handtasche versteckt. Das Opfer, das der Familie ein Redeverbot erteilt. Eine Tochter, die sich während des Notrufes verplappert. Eine Bluttat, die unter allen Umständen vertuscht werden sollte. So geschehen im Sommer des vergangenen Jahres in einer Wohnung in Leoben. Erst jetzt, nachdem die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, wurde der Fall öffentlich bekannt.