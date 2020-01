Franz Kain (70) war 23 Jahre lang mit Leib und Seele Schülerlotse in Trofaiach. Jetzt wurde er von der Stadt für sein Engagement geehrt.

Trofaiachs Bürgermeister Mario Abl ehrte Franz Kain für sein jahrzehntelanges Engagement © KK

Franz Kains jüngste Tochter Carina kann es sich auf die Fahnen schreiben, dass ihr Papa seine Karriere als Schülerlotse startete. Ganze 23 Jahre ist das mittlerweile her. „Frau Lehrerin, mein Papa macht das“, hat die damals sechsjährige Carina in der Volksschule auf die entsprechende Frage verkündet. Kain muss heute noch schmunzeln, wenn er sich an die Geschichte erinnert. Und er hat die schnelle Entscheidung seiner Tochter damals freilich bestätigt.