Veranstalter Gerry Almer (l.) mit Höhenbergsteiger Hans Wenzl © Stephanie Gaberle

"Ich habe mir mit dieser Expedition einen Traum erfüllt und möchte die Leute in die Welt der höchsten und schwierigsten Berge mitnehmen und ihnen einen besseren Bezug zu einem solchen Erlebnis vermitteln“, sagte Extrembergsteiger und Vortragender Hans Wenzl aus Kärnten. Mittlerweile hat er zehn Achttausender ohne Sauerstoff bezwungen. Und weiter: „Das Thema ist ja gerade meist negativ in den Medien, vor allem mit dem Everest, und ich möchte heute zeigen, was wirklich alles zu so einer Besteigung dazugehört.“