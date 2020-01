Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„muse&music“ namentlich: Walter Zink, Kornelia Pilz, Birgit Greiner und Thomas Köck © Helmut Zellner

Mit der Blockflöte verbinden ohne Zweifel viele den Einstiegsunterricht in der Musikschule. Nicht ganz zu Unrecht. Und doch haben sie nicht ganz recht. Denn: Wie viel mehr in dem Instrument steckt, können nur echte Profis aufzeigen. Birgit Greiner aus Trofaiach und ihre Kollegin Kornelia Pilz sind zwei davon. Mit Walter Zink und Thomas Köck formieren sie das neue Ensemble „muse&music“, das die Flöte in den Mittelpunkt des Hörerlebnisses stellt. Alle Musikfans haben demnächst gleich zwei Mal die Chance, das Quartett in ihre Gehörgänge zu lassen (siehe Infokasten).