Das Rote Kreuz ist im Bezirk Leoben auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern: In einigen Bereichen ist man in Personalnöten.

Josef Himsl, Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes © Andreas Schöberl-Negishi

Auf so breite Beine gestellt hat das Rote Kreuz in Leoben bisher keine Aktion, um neue ehrenamtliche Mitarbeiter für ein Engagement in einem seiner Tätigkeitsbereiche zu begeistern. Am Donnerstag, dem 6. Februar, lädt man um 18 Uhr zu einer großen Infoveranstaltung in der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Leoben.