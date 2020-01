In Radmer steht beim ehemaligen Volksschul-Turnsaal und der Volksschule selbst eine große Sanierung an. Kosten: 850.000 Euro.

Sanierungen in Radmer

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 1973 gibt es den Turnsaal der Volksschule in Radmer. Nun wird er saniert und zum Festsaal umgebaut © KK

Seit 1973 gibt es den Turnsaal der mittlerweile „ehemaligen“ Volksschule in Radmer. Nun, nach 47 Jahren, ist der Saal aber sehr in die Jahre gekommen. Diesem Umstand wird nun Rechnung getragen, und er wird umfangreich saniert. „Es wird ab März nicht nur der Turnsaal so adaptiert, dass er künftig ein richtiger Festsaal ist, sondern auch die ehemaligen Räumlichkeiten der Volksschule selbst. Außerdem wird das Gebäude neu gefärbelt“, erzählt Bürgermeister Ludwig Gottsbacher.