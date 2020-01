Facebook

In Leoben startet A1 am Samstag das schnelle 5G-Netz © Johanna Birnbaum

Nach den Mobilfunk-Anbietern Magenta und Drei startet nun auch die A1 Telekom Austria ihr 5G-Netz – und zwar in 129 Gemeinden in allen neun Bundesländern (wir berichteten). Dazu gehört auch ein Standort in der Region: Ab morgen, Samstag, soll der neue Mobilfunk-Standard in der Bezirkshauptstadt Leoben verfügbar sein.