Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ehemalige Bergbaudirektion Seegraben wird zum Verkauf angeboten © Brigitte Schöberl

Eine repräsentative, besondere Immobilie“ mit „ansprechender Architektur“ sei es – am „einfach erreichbaren Stadtrand und dennoch im Grünen“ gelegen. „Viele Verwendungsmöglichkeiten“ seien gegeben und etliche Ideen zur Nutzung umsetzbar. Kaufpreis gibt es auf Anfrage. In blumiger Sprache wird in der Auslage eines Leobener Immobilienbüros die ehemalige Bergbaudirektion Seegraben zum Verkauf angeboten. Sie gehört seit vielen Jahrzehnten den Stadtwerken Leoben und steht seit acht Jahren leer.