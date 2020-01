Kleine Zeitung +

Semmering-Schnellstraße S6 war im Vorjahr bundesweiter Geisterfahrer-Hotspot

Erstmals seit vielen Jahren führt die Steiermark das bundesweite Ranking an Ö3-Geisterfahrer-Meldungen NICHT an. Doch das Teilstück mit den punktuell meisten Meldungen war abermals in der Steiermark - die S6 zwischen Semmering und St. Michael. Die möglichen Hintergründe.